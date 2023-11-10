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Агент Барбоза: «Во второй половине сезона Захарян должен заиграть в стартовом составе»

10 Ноября 2023 • 18:01 Комментировать (1)

Футбольный агент Паулу Барбоза полагает, что во второй половине текущего сезона российскому полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну доверят место в основе. Пока россиянин периодически выходит на замену после выздоровления и один раз сыграл в стартовом составе – в игре Кубка Испании.

«Во второй половине сезона он уже должен заиграть в старте, пока у него процесс адаптации – процесс непростой. Надо выучить испанский язык. А после Нового года надо уже начинать играть более активно в команде», - говорит Барбоза Metaratings.

Всего в активе у Арсена набралось уже девять выходов на поле в сезоне за клуб из Сан-Себастьяна, однако в них он почти всегда выходил на замену во втором тайме.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Leonardis
10 Ноября 2023 в 18:22
пусть учится , записывает как играют футболисты и со временем научится...
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