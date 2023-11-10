Агент Барбоза: «Во второй половине сезона Захарян должен заиграть в стартовом составе»

Футбольный агент Паулу Барбоза полагает, что во второй половине текущего сезона российскому полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну доверят место в основе. Пока россиянин периодически выходит на замену после выздоровления и один раз сыграл в стартовом составе – в игре Кубка Испании.

«Во второй половине сезона он уже должен заиграть в старте, пока у него процесс адаптации – процесс непростой. Надо выучить испанский язык. А после Нового года надо уже начинать играть более активно в команде», - говорит Барбоза Metaratings.

Всего в активе у Арсена набралось уже девять выходов на поле в сезоне за клуб из Сан-Себастьяна, однако в них он почти всегда выходил на замену во втором тайме.