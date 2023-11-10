Известна страна, в которой «Факел» проведёт все свои зимние сборы

Стало известно, в какой тёплой стране проведёт зимнюю подготовку к продолжению сезона «Факел».

Так, воронежский «Факел» проведёт все грядущие сборы Турции, сообщил «Спорт-Экспрессу» Кирилл Котов – спортивный директор клуба Премьер-лиги.

Напомним, что «Факел» этой осенью после отставки Вадима Евсеева делает большие успехи. Клуб не проигрывает с 25 сентября и сейчас занимает десятое место турнирной таблицы РПЛ, руководит командой опытный тренер Сергей Ташуев.

В 15-м туре воронежцам предстоит сыграть против столичного ЦСКА на домашнем Центральном стадионе профсоюзов.