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Известна страна, в которой «Факел» проведёт все свои зимние сборы

10 Ноября 2023 • 17:33 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
1 3.90 X 3.50 2 2.02
Через 20 ч. 13 мин.

Стало известно, в какой тёплой стране проведёт зимнюю подготовку к продолжению сезона «Факел».

Так, воронежский «Факел» проведёт все грядущие сборы Турции, сообщил «Спорт-Экспрессу» Кирилл Котов – спортивный директор клуба Премьер-лиги.

Напомним, что «Факел» этой осенью после отставки Вадима Евсеева делает большие успехи. Клуб не проигрывает с 25 сентября и сейчас занимает десятое место турнирной таблицы РПЛ, руководит командой опытный тренер Сергей Ташуев.

В 15-м туре воронежцам предстоит сыграть против столичного ЦСКА на домашнем Центральном стадионе профсоюзов.

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Евро-Футбол.Ру,
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