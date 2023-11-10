Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Ювентус» не делал «Краснодару» предложения по Сперцяну эксклюзив

10 Ноября 2023 • 17:17 Комментировать (1)

На днях в прессу просочилась информация о том, что «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику Эдуарду Сперцяну из «Краснодара». При этом, по информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «быки» не получали предложений по трансферу Сперцяна, в том числе от «Ювентуса».

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В 17 матчах сезона 2023/2024 футболист отметился шестью голами и тремя результативными передачами на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

«Краснодар» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России.

Стало известно, какую сумму будет требовать «Краснодар» за Сперцяна

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Краснодар Эдуард Сперцян трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
10 Ноября 2023 в 17:36
ай а па глушакову ничаво не слыхаць.. им гов0рють бабселона ынтерисавалась.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
2.02 3.70 3.75
Видео
11.11.23 в 14:00
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.55 3.50 2.15
Видео
11.11.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ахмат Ахмат
2.02 3.70 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
17:33 · Россия. Премьер-лига
Известна страна, в которой «Факел» проведёт все свои зимние сборы
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» впервые с лета сыграет в «Лужниках»
17:05 · Россия. Премьер-лига
​Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию о проблемах с налоговой
17:00 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: Миранчук должен остаться в Италии
16:59 · Россия. Премьер-лига
​У Дмитрия Комбарова имеются проблемы с налоговой слухи
16:54 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ташуев был лучшим тренером в октябре»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Зазулин: «Когда «Зенит» выиграет, «Краснодар» надломится в психологическом плане»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Тяжёлый чемпионат для нас»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Для того, чтобы Каррера успешно вернулся в «Спартак», нужно сначала поработать над багажом Аленичева»
16:08 · Россия. Премьер-лига
​Жемалетдинов может не сыграть за «Локомотив» против «Ахмата»
16:03 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Заика: «Я бы не сказал, что на нас давит положение в таблице»
15:51 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, почему решили подписать Клаудиньо
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Нигматуллин назвал Карпина и Черчесова идеальными кандидатами для «Спартака»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что ЦСКА ещё может побороться за чемпионство
15:26 · Россия. Премьер-лига
Силкин объяснил, почему Тюкавина не вызывают в сборную России
Все новости
Рекомендуем