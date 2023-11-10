На днях в прессу просочилась информация о том, что «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику Эдуарду Сперцяну из «Краснодара». При этом, по информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «быки» не получали предложений по трансферу Сперцяна, в том числе от «Ювентуса».

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В 17 матчах сезона 2023/2024 футболист отметился шестью голами и тремя результативными передачами на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

«Краснодар» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России.

Стало известно, какую сумму будет требовать «Краснодар» за Сперцяна