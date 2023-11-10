Талантливый воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Слухи давно связывают полузащитника с европейскими клубами. При этом, как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Краснодар» не продаст Сперцяна дешевле, чем за 15 миллионов евро.

Отметим, что именно в 15 миллионов евро Сперцяна оценивают специалисты авторитетного портала Transfermarkt. В сезоне 2023/2024 23-летний футболист провёл за «Краснодар» 17 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и три результативных паса на партнёров.

«Краснодар» сейчас лидирует в РПЛ, набрав 31 очко в 14 матчах.