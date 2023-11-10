​Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию о проблемах с налоговой

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию о том, что у него имеются проблемы с налоговой. Сообщалось, что бывший игрок «красно-белых» должен государству 860 тысяч рублей.

«Никаких проблем нет. Налоговый период до первого декабря. У меня никогда не было проблем с налогами», - цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Матчи 15-го тура чемпионата России пройдут 11 и 12 ноября. «Спартак», за который ранее выступал Дмитрий Комбаров, в воскресенье проведёт домашний матч против «Ростова».