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​У Дмитрия Комбарова имеются проблемы с налоговой слухи

10 Ноября 2023 • 16:59 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров имеет проблемы с налоговой. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», экс-спартаковец должен государству 860 тысяч рублей. Отмечается, что в ближайшее время информацию планируют передать судебным приставам. При этом финансовые счета Комбарова будут заблокированы до погашения задолженности.

Также источник утверждает, что Кирилл Комбаров, брат Дмитрия Комбарова, тоже имеет долг перед налоговой. Правда, сумма в его случае значительно меньше – 3 с половиной тысячи рублей.

«Спартак» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.  

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