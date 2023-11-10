Тарханов: «Ташуев был лучшим тренером в октябре»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о том, кто является лучшим тренером РПЛ по итогам октября.

Тарханов выделил наставника «Факела» Сергея Ташуева, одержавшего три победы в четырёх проведённых матчах.

«Ташуев был лучшим в октябре. Он взял команду, которая находилась в конце турнирной таблицы — и вытащил её. Команда стала играть совсем по-другому, игроки раскрепостились, начали больше владеть мячом», — приводит слова Тарханова Metaratings.

В 14 турах РПЛ «Факел» набрал 18 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Ташуева проведёт завтра, 11 ноября, против ЦСКА. Начало — в 14:00 по московскому времени.