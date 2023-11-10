Зазулин: «Когда «Зенит» выиграет, «Краснодар» надломится в психологическом плане»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин высказался о матче 15-го тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле «Краснодар».

Напомним, что прямо сейчас отставание «Зенита», занимающего вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.

Зазулин отметил, что если лидер атак «быков» Джон Кордоба не сможет в предстоящей встрече продемонстрировать свою лучшую игру, то у «сине-бело-голубых» есть все шансы добиться победы.

«Первое место по итогам первой половины чемпионата очень важно в психологическом плане. Когда «Зенит» в субботу выиграет, «Краснодар» надломится в психологическом плане. Если Кордоба зенитовских защитников не «поуродует», у «Зенита» есть шансы выиграть», — приводит слова Зазулина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится завтра, 11 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.