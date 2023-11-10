Зиньковский: «Тяжёлый чемпионат для нас»

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился комментарием о текущих результатах команды в нынешнем сезоне.

«Тяжелый чемпионат для нас. Стараемся делать все возможное, чтобы набирать очки. Надеюсь, что в следующих матчах будем больше набирать», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

По мнению футболиста, в минувшей игре против «Локомотива» у «красно-белых» был шанс одержать победу, но в футболе бывает всякое.

На сегодняшний день подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на шестой позиции в чемпионате России, имея в своей копилке 21 зачетный балл.

В 15-м туре РПЛ «Спартак» будет принимать на своем домашнем стадионе «Ростов». Поединок должен состояться в воскресенье, 12 ноября. Арбитр должен дать свисток о начале встречи в 19:30 по столичному времени.