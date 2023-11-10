Нигматуллин: «Для того, чтобы Каррера успешно вернулся в «Спартак», нужно сначала поработать над багажом Аленичева»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о возможном возвращении Массимо Карреры на пост главного тренера «красно-белых».

Напомним, итальянский специалист возглавлял «красно-белых» с 2016 по 2018 год и сумел выиграть с командой чемпионат России.

Нигматуллин отметил, что у Карреры не было тренерской практики в последние годы, что может негативно отразиться на его качествах. Кроме того, по мнению эксперта, чемпионство 2017 года итальянец выиграл благодаря багажу предыдущего наставника команды Дмитрия Аленичева.

«Для того, чтобы Каррера успешно вернулся в «Спартак», нужно сначала поработать над багажом Аленичева, на котором он успешно выкатил. Не думаю, что Каррера стал меньше разбираться в футболе, но тренер должен поддерживать активность в работе», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Отметим, что последним местом работы Карреры был клуб «Бари», который он покинул в апреле 2021 года.