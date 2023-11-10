Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором питерцы примут «Краснодар».

- В матче тура «Зенит» примет «Краснодар». Какие шансы у гостей набрать очки?

- Безусловно, они есть. Во всех матчах, в которых команды играют с питерцами, шансы на очки базируются на игре самого «Зенита». И вторая возможность отнять очки - это запредельная мотивация, большой объем работы и борьба на каждом участке поля, чтобы футболисты «Зенита» не имели возможности использовать своих бразильцев, которые обладают индивидуальным мастерством. Им надо создать проблемы. Если «Краснодар» захочет играть в красивый, комбинационный футбол, то у него ничего не получится.

- Кажется, что у питерцев в последнее время выравнивается ситуация с игрой. Согласны?

- Мне кажется, что «Зенит» действует в одном ключе на протяжении последних пяти лет. Он грает уверенно, надежно. Но есть определенные мотивационные моменты. Когда они вылезают наружу, тогда команда имеет проблемы. Это наблюдается уже не первый год. Футболисты питерского куба знают, что в индивидуальном плане они сильнее всех. Даже не выдающиеся игроки это понимают. Они знают, что в команде есть группа ребят, которые всегда сделают результат. От этого появляется уверенность, и многие вещи получаются намного легче, чем в каком-нибудь Воронеже, которому приходится работать, биться, стараться. В этом отличие питерцев от всех остальных команд РПЛ.

- Какой статус, на ваш взгляд, имеет матч «Зенит» - «Краснодар»: золотой, позолоченный, или это просто важная, но не ключевая игра чемпионата?

- Это однозначно не ключевой матч. Не может быть ключевой игры в середине чемпионата. Но это, конечно, очень важный матч. И для южан он более значим, с точки зрения психологии. Если «Краснодар» удачно сыграет, то футболисты смогут сказать сами себе, что в этом чемпионате они будут биться за золото. А «Зенит» даже в случае неудачи будет бороться за чемпионство до последнего тура.

- Кто из форвардов вам больше нравится: Кордоба или Кассьерра?

- Не задумывался об этом. Кто больше забивает, тот и лучше. Но в «Зените» забивать легче. Это тоже надо учитывать, а не просто смотреть на то, как футболисты играют. Ведь чтобы забить мяч – одного футболиста мало. Это действия целой команды.

- Последние результаты у «Краснодара» не очень впечатляющие: ничья с «Балтикой», поражение от ЦСКА и победа над «Крыльями Советов». Говорит ли это о том, что у «быков» какие-то проблемы?

Реклама

- Такие серьезные выводы можно делать, только находясь внутри команды. Руководство, наверное, делает какие-то выводы. Но нам об этом никто не скажет. Надо отметить, что «Краснодар» очень удачно начал сезон. Неожиданно для всех. И после этого каждая его осечка воспринимается как какие-то проблемы. А это обычная рутинная работа футбольного клуба.

- «Зенит» забил в этом чемпионате России больше всех, «Краснодар» меньше всех пропустил. Здесь на чьей стороне будет преимущество?

- Мне самому интересно будет посмотреть. Но для меня важнее оборона. Считаю, что без крепкой обороны все голы нивелируются. Можно забить два-три мяча, а пропустить пять. Это тоже не дело. В футболе важен баланс, чтобы все компоненты соответствовали нужному уровню. Тогда получится серьезная команда. Но мне кажется, что нападение у «Зенита» достаточно квалифицированное, чтобы забить «быкам». Если гости будут обороняться четырьмя игроками, то «Зенит» забьет. И не один раз. Все-таки оборона – это не индивидуальные действия двух центральных защитников и вратаря.

- Получается, большого количества голов мы не увидим?

- Я всегда жду от «Зенита» много голов. Думаю, что в таком матче может быть забито много мячей. И потом, в такой игре будет легче забивать, чем в матче с «Факелом» или «Балтикой». «Краснодар» немного поменял свою концепцию зрелищного футбола, за что Ивича постоянно критикуют, но он стал играть более прагматично. И все равно эта команда заточена на игру в атаку.

Елена Григорьевская