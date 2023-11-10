​Жемалетдинов может не сыграть за «Локомотив» против «Ахмата»

Хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рискует пропустить субботний матч чемпионата России против «Ахмата». В настоящий момент 27-летний футболист тренируется по индивидуальной программе, о чём рассказывает Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Жемалетдинов поучаствовал в десяти матчах «Локомотива». Полузащитник забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Игру против «Ахмата» команда Михаила Галактионова начнёт 11 ноября в 16:30 по московскому времени.

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