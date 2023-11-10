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Игрок «Сочи» Заика: «Я бы не сказал, что на нас давит положение в таблице»

10 Ноября 2023 • 16:03 Комментировать
Сочи
...
Рубин
1 2.25 X 3.30 2 3.45
12.11 19:00

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался о нынешнем турнирном положении южан, а также прокомментировал атакующий стиль игры своей команды.

По мнению футболиста, в последних матчах у сочинской команды начал появляться рисунок игры.

«По движению мы выглядим неплохо, создаём моменты. Единственное — надо научиться бить пенальти. Я бы не сказал, что на нас давит положение в таблице. Терять уже нечего, поэтому играем в открытый футбол», — приводит слова Заики «Матч ТВ».

После 14 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч южане проведут в воскресенье, 12 ноября, против «Рубина». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Кирилл Заика

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