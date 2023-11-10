В «Зените» рассказали, почему решили подписать Клаудиньо

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о подписании бразильского полузащитника Клаудиньо летом 2021 года.

Напомним, Клаудиньо перешёл в петербургский клуб в августе 2021 года из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.

«Сразу после ухода Дриусси мы начали поиск замены, и кандидатов было много. Мы обсудили и приняли это решение. Клаудиньо был в верхней части списка. Первым? Я предпочёл бы не комментировать», — цитирует Шипулина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в 20 миллионов евро.