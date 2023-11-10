​Нигматуллин назвал Карпина и Черчесова идеальными кандидатами для «Спартака»

Экс-вратарь национальной сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможной смене главного тренера в «Спартаке».

В настоящий момент «Спартак» тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

По словам Нигматуллина, он был бы рад, если бы новым рулевым «Спартака» стал отечественный специалист.

«И Карпин, и Черчесов выглядят идеальными кандидатами. Сложнее всего это сделать Карпину из-за занятости в «Ростове» и сборной России, хотя при большом желании всё возможно», - цитирует Нигматуллина Metaratings.

Нигматуллин отметил, что Черчесов способен решать большие задачи. При этом бывший голкипер считает, что Станиславу Саламовичу важно наладить связь с болельщиками «красно-белых».