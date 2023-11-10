Тарханов считает, что ЦСКА ещё может побороться за чемпионство

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне.

Специалист считает, что у «армейцев» ещё есть шансы побороться за чемпионский титул. По мнению Тарханова, ЦСКА не имеет серьёзных проблем с составом.

«Надо стабильно набирать очки и надеяться на ошибки конкурентов. Не думаю, что короткая скамейка «армейцев» сильно влияет на положение дел. У них есть основной костяк и те, кто может выйти на замену»», — приводит слова Тарханова Metaratings.

После 14 туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на семь очков. Свой ближайший матч «красно-синие» проведут 11 ноября против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.