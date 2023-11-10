Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от турнирной интриги в РПЛ.

«Меня интересует, что произойдёт в конце чемпионата. Турнирный расклад после 15-го тура РПЛ меня мало интересует. Мне видится, что чемпионом будет «Зенит», а «Краснодар» займёт второе место. «Зенит» набирает ход, Семак определился со стартовым составом, хотя долго был в тяжёлых раздумьях. Несколько шатается игра в обороне, но это временно. Да, защитники допускают много ошибок, но в скором времени, я полагаю, всё изменится. Очной встречи этих команд я буду ждать с нетерпением.

У «Краснодара» как будто нет внутренней уверенности. Они словно не верят, что могут стать чемпионами. Да, им очень хочется, но внутренней убеждённости нет», - сказал Игнатьев.

Матч «Зенит» - «Краснодар» стартует 11 ноября в 19:30 по московскому времени.