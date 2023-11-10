Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от главного матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет «Краснодар».

- Какие шансы у «быков» набрать очки во встрече с «Зенитом»?

- Очень хорошие. На данном отрезке это самая заслуживающая внимания игра. Команды находятся рядом в таблице, и в случае победы «Зенита», он выходит на первое место. Понятно, что он этого хочет. А в случае победы «Краснодара» южане будут рассматриваться как явные претенденты на чемпионство.

- Какой статус имеет эта игра: золотой, позолоченный, или это просто важная, но не ключевая встреча чемпионата?

- Пока не стоит рассматривать этот матч как судьбоносный. Даже если «Зенит» потеряет очки, ничего не изменится. Все равно все будет решаться весной. Просто «быки» могут здесь показать свои амбиции.

- Ничья будет на руку «Краснодару»?

- В этой ситуации выиграют преследователи.

- Чья игра из этих команд вам сейчас больше нравится?

- «Краснодара». Он прошел первый отрезок сезона более ровно. Команда там подобралась очень хорошая. Правильно выстроена схема, которая приносит результат, команда дисциплинированная, играет по счету, не допускает срывов. А «Зенит» в начале сезона в отсутствие Малкома и Вендела не мог связать оборону с атакой. Продажа Кузяева тоже не пошла на пользу. Пока питерцы меняли схему, приспосабливались к новым условиям, их немного лихорадило. Сейчас «Зенит» начал играть в два нападающих. Шесть матчей выиграли. У него вырисовывается схема.

- Вас не смущает, что у «Краснодара» слишком большая зависимость от Кордобы, и если его закрыть, то нет гарантий, что кто-то еще будет забивать? В отличие от «Зенита», где нет такой зависимости от Кассьерры.

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- Кассьерра тоже очень хороший нападающий. Да, у «Зенита» есть кому еще забивать – Венделу, Сергееву. В «Краснодаре» тоже есть ребята: Сперцян, Кривцов. Так что питерцам тоже нельзя расслабляться. Если будут штрафные – мало «Зениту» не покажется. Думаю, с первых минут хозяева предложат высокие скорости и не будут отбывать номер на поле. Если расслабятся, «быки» могут их за это наказать.

- Много мячей мы увидим?

- Нет. Но будет качественная игра. Главное, чтобы поле позволило показать мастерство команд, и чтобы судейский фактор свелся к минимуму.

- Последние результаты у «Краснодара» не очень впечатляющие: ничья с «Балтикой», поражение от ЦСКА и победа над «Крыльями Советов». Говорит ли это о том, что у «быков» какие-то проблемы?

- Естественно. Вначале были проблемы у «Зенита», чем воспользовался «Краснодар», а сейчас питерцы поймали игру, и появился результат. Теперь начались проблемы у «быков». Но победы над «Спартаком» и «Крыльями Советов» немного вернули южанам уверенность. Если будет положительный результат, можно считать, что «Краснодар» вышел из спада.

- «Зенит» забил в этом чемпионате России больше всех, «Краснодар» меньше всех пропустил. Здесь на чьей стороне будет преимущество?

- «Краснодар» нашел баланс между обороной и атакой. Он хорошо справлялся со своими обязанностями в защите. Понятно, что Сафонов – один из лучших наших вратарей. Хотя в последнее время мы видели сбой в обороне южан. Это показал и «Ростов», и «Балтика», и ЦСКА. Так что им надо сзади немного поправить ситуацию, и все будет нормально.

Елена Григорьевская