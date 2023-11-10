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Силкин объяснил, почему Тюкавина не вызывают в сборную России

10 Ноября 2023 • 15:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Российский тренер Сергей Силкин высказался об игре форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин мало забивает, очевидно, что ему нужно прибавлять. Он еще молодой футболист, ему не хватает стабильности. Почему его не вызывают в сборную? Чтобы вызывали, нужно забивать голы», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что Тюкавину не стоит опускать руки, а нужно продолжать усердно тренироваться.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и стал автором четырех результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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