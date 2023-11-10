Медина: «Спартак» — это мой дом»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал о своей адаптации в московском клубе.

Напомним, парагвайский футболист перешёл в «Спартак» минувшим летом из ЦСКА.

«Какое-то время ушло на адаптацию, но сейчас я чувствую себя по-настоящему своим, «Спартак» — это мой дом. И теперь хочу приносить команде больше пользы», — цитирует Медину официальный сайт «красно-белых».

В нынешнем сезоне 26-летний Медина провёл за «Спартак» 15 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

В ближайшем 15-м туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Ростовом». Эта игра состоится 12 ноября и начнётся она в 19:30 по московскому времени.