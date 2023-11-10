​Назначен судья на матч «Зенит» - «Краснодар»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 15-го тура чемпионата России. Главный поединок тура между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит бригада Сергея Карасёва. У мониторов главному рефери будут помогать Павел Кукуян (ВАР) и Николай Ерёмин (АВАР).

Также приведём информацию о назначениях на некоторые другие игры тура – на игры с участием статусных команд:

«Факел» - ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Егор Болховитин.

«Локомотив» - «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ВАР – Вера Опейкина, АВАР – Андрей Фисенко.

«Спартак» - «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Денис Березнов.

«Динамо» - «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Алексей Стипиди.