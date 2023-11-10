Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назначен судья на матч «Зенит» - «Краснодар»

10 Ноября 2023 • 15:15 Комментировать (1)
Факел
...
ЦСКА Москва
1 3.90 X 3.50 2 2.02
Через 21 ч. 46 мин.

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 15-го тура чемпионата России. Главный поединок тура между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит бригада Сергея Карасёва. У мониторов главному рефери будут помогать Павел Кукуян (ВАР) и Николай Ерёмин (АВАР).

Также приведём информацию о назначениях на некоторые другие игры тура – на игры с участием статусных команд:

«Факел» - ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Егор Болховитин.

«Локомотив» - «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ВАР – Вера Опейкина, АВАР – Андрей Фисенко.

«Спартак» - «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Денис Березнов.

«Динамо» - «Оренбург»:  судья – Павел Шадыханов, ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Алексей Стипиди.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Судейство Сергей Карасёв ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Ноября
15:36
Тарханов считает, что ЦСКА ещё может побороться за чемпионство
14:26
Факел — ЦСКА Москва: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 11 ноября 2023
14:25
Камоцци: «Чалов — отличный нападающий, он сможет заиграть в Европе»
14:19
В «Факеле» показали состояние газона домашней арены
09 Ноября
21:10
​Факел – ЦСКА: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 11 ноября 2023
19:28
​Газзаев верит, что ЦСКА будет бороться за чемпионство
19:24
​Газзаев отметил работу Федотова в ЦСКА
18:45
Валерий Новиков похвалил Ташуева за работу в «Факеле»
18:40
Валерий Новиков: «ЦСКА ждёт непростая игра с «Факелом»
14:37
Агент Дивеева: «Игорь чувствует себя нормально, восстанавливается по плану»
13:25
Пономарёв: «Ростов» может «сгореть» в матче со «Спартаком», а «Зенит» выиграет у «Краснодара»
12:08
Мойзес: «Уверен, что Файзуллаева ждёт большое будущее»
12:01
Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит»
10:08
Мендес сравнил Москву и столицу Чили Сантьяго
08 Ноября
19:06
Новая арена «Факела» будет готова к маю
18:47
Владимир Федотов – об игре с «Факелом»: «Лёгкой прогулки не будет»
17:58
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии
16:35
Терёхин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ
15:22
Газзаев: «У Файзуллаева светлая футбольная голова, быстрые ноги, но ему ещё надо много работать»
14:07
Канчельскис: «Я рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив», но там не обратили внимания на него»
13:34
В «Ризеспоре» высказались о возможном выкупе у ЦСКА нападающего Гайча
12:22
В «Факеле» рассказали о состоянии Аппаева и Брызгалова
12:09
Мойзес: «Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона»
10:19
Давила: «Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи»
07 Ноября
18:47
Давила признался, что пока не успел изучить Москву
15:53
Бушманов: «Факел» преобразился при Ташуеве»
11:11
Игрок ЦСКА Мендес: «Это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет»
10:28
Факел – ЦСКА Москва: актуальный прогноз и ставка на матч 11 ноября 2023 года Премьер-лиги России
10:13
Гладилин: «Если ЦСКА будет продолжать набирать очки, то в лидирующей тройке закрепится»
06 Ноября
19:25
Масалитин: «Говорить, что ЦСКА незаслуженно на третьем месте, нельзя»
19:14
Полузащитник ЦСКА Мухин успешно перенёс операцию
17:59
Пономарёв: «Файзуллаев прибавляет в каждой игре»
17:40
За «Факел» болеют в 145 населённых пунктах России
16:29
Акинфеев: «Я не променяю ни на что наши берёзки, а грибы — это наше всё» 2
13:38
Мойзес: «Победа над «Пари НН» очень важна для ЦСКА»
13:24
Мойзес: «Главные соперники ЦСКА? «Краснодар», «Зенит» и «Спартак»
12:11
Давила считает, что Файзуллаев может превзойти Алексиса Санчеса
10:51
Посол Чили в России заявил, что болеет за ЦСКА
05 Ноября
18:32
Заболотный не поможет ЦСКА в матче против «Факела»
17:32
Защитник ЦСКА Мойзес не сыграет против «Факела»
14:17
Орлов: «При Ташуеве «Факел» стал гораздо острее в завершающей стадии»
04 Ноября
20:47
Самедов хочет стать тренером
01 Ноября
19:35
В «Факеле» прокомментировали допуск поля в Воронеже к матчам РПЛ 1
18:29
Матч «Факел» - ЦСКА пройдёт в Воронеже
16:31
Агрономы «Факела» привели газон домашней арены в порядок
12:13
В ЦСКА следят за ситуацией с полем в Воронеже
31 Октября
18:59
Губерниев: «Факелу» и ЦСКА стоит обменяться домашними матчами
18:53
Непомнящий предложил перенести матч «Факел» - ЦСКА на резервную дату
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
10 Ноября 2023 в 15:21
ай и визде как усегда маскавская криатура.. кхе-кхе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
2.02 3.70 3.75
Видео
11.11.23 в 14:00
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.55 3.50 2.15
Видео
11.11.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ахмат Ахмат
2.02 3.70 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
16:08 · Россия. Премьер-лига
​Жемалетдинов может не сыграть за «Локомотив» против «Ахмата»
16:03 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Заика: «Я бы не сказал, что на нас давит положение в таблице»
15:51 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, почему решили подписать Клаудиньо
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Нигматуллин назвал Карпина и Черчесова идеальными кандидатами для «Спартака»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что ЦСКА ещё может побороться за чемпионство
15:26 · Россия. Премьер-лига
Силкин объяснил, почему Тюкавина не вызывают в сборную России
15:21 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Спартак» — это мой дом»
15:15 · Россия. Премьер-лига
​Назначен судья на матч «Зенит» - «Краснодар» 1
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Краснодар»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Осинькин рассказал о кадровых проблемах «Крыльев Советов»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Если «Краснодар» действительно обладает характером чемпиона, он должен обыграть «Зенит»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Краснодар» в Петербурге устроит ничья»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Бабич поучаствовал в экскурсии по стадиону «Спартака» вместе с болельщиками фото
14:36 · Россия. Премьер-лига
​Семшов не считает матч «Зенит» - «Краснодар» определяющим в чемпионской гонке
14:27 · Россия. Премьер-лига
Сергеев – лучший игрок «Зенита» в октябре официально
Все новости
Рекомендуем