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​Тихонов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Краснодар»

10 Ноября 2023 • 15:10 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Андрей Тихонов высказался о главном матче пятнадцатого тура Премьер-лиги, в котором «Зенит» будет принимать «Краснодар».

На текущий момент «Краснодар» является лидером чемпионата России (31 очко), а «Зенит» идёт вторым (29 очков).

«Я думаю, что «Краснодар» сможет дать бой и оказать сопротивление «Зениту». Ожидаю, что краснодарская команда сыграет прагматично, от обороны, потому что «Зенит» дома будет стараться выиграть, чтобы выйти на чистое первое место», - цитирует Тихонова ТАСС.

Тихонов добавил, что силой нынешнего «Краснодара» является прагматизм и способность играть от обороны. Также Тихонов указал на хорошую линию атаки у «быков».

Матч «Зенит» - «Краснодар» стартует 11 ноября в 19:30 по московскому времени.

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