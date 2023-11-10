Губерниев: «Если «Краснодар» действительно обладает характером чемпиона, он должен обыграть «Зенит»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Напомним, что прямо сейчас «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая вторых петербуржцев на два очка.

«Если «Краснодар» действительно обладает характером чемпиона, он должен эту игру выиграть. Я, конечно, больше склоняюсь к ничьей. Причём к результативной ничьей — 1:1, 2:2 даже скорее», — цитирует Губерниева Metaratings.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится завтра, 11 ноября, на домашней арене «сине-бело-голубых». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.