Радченко: «Краснодар» в Петербурге устроит ничья»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о матче 15-го тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле нынешнего лидера турнирной таблицы «Краснодар».

Радченко считает, что прямо сейчас «Зенит» выглядит предпочтительнее своего соперника и будет играть на победу. «Краснодар» же, по мнению эксперта, устроит и ничейный исход.

«Понятно, что «Краснодар» в Петербурге устроит ничья. «Зенит» же будет играть на победу, как и всегда. И думаю, зенитовцы выглядят сейчас предпочтительнее «Краснодара», который в последних матчах терял очки», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится завтра, 11 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.