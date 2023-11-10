Сербский защитник столичного «Спартака» Срджан Бабич порадовал болельщиков «красно-белых» и простых посетителей традиционной экскурсии по стадиону - «Открытие Банк Арене». Как сообщает клубная пресс-служба, защитник поучаствовал в мероприятии, раздал автографы и не отказал желающим в фото.

Бабич выступает за «Спартак» с конца минувшего лета, в его активе 9 матчей за клуб и два забитых гола. Матч в рамках 14 тура РПЛ с «Локомотивом» серб пропустил из-за дисквалификации

Ранее сообщалось, что девять игроков «красно-белых» получили вызовы в свои национальные команды. Бабич – один из них, Срджан в грядущий международный перерыв отправится в сборную Сербии. Но для начала «Спартаку» предстоит сыграть в 15 туре РПЛ против «Ростова» дома.