​Семшов не считает матч «Зенит» - «Краснодар» определяющим в чемпионской гонке

Бывший футболист национальной сборной России Игорь Семшов не считает субботний матч между «Зенитом» и «Краснодаром» определяющим в чемпионской гонке.

Как известно, перед последним туром первого круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице (31 очко), а «Зенит» идёт вторым (29 очков).

«Я не думаю, что чемпионская гонка закончится в случае победы «Зенита», даже если выиграет «Краснодар», - цитирует Семшова ТАСС.

«Я считаю, что весной будет всё решаться, сейчас пока промежуточные результаты», - отметил известный в прошлом футболист.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

Матч «Зенит» - «Краснодар» начнётся 11 ноября в 19:30 по московскому времени.