Форвард питерского «Зенита» Иван Сергеев признан лучшим игроком «сине-бело-голубых» в прошедшем октябре. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Выбирали лучшего игрока болельщики. Иван обошёл в списке таких конкурентов как форвард Матео Кассьерра и полузащитник Маркус Вендел, победив в голосовании с 45 набранными процентами голосов.

Всего в активе Ивана в минувшем месяце пять матчей за «Зенит», два – в Кубке России и три – в Премьер-лиге. В каждом из них он оформлял голевое действие. Всего в сумме у форварда набралось три гола и две голевые передачи.