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Камоцци: «Чалов — отличный нападающий, он сможет заиграть в Европе»

10 Ноября 2023 • 14:25 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
1 3.90 X 3.50 2 2.02
Через 23 ч. 17 мин.

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

По мнению эксперта, 25-летний футболист обладает всеми необходимыми качествами для успешных выступлений в Европе, однако ему нужно обрести стабильность.

«Чалову нужна стабильность, ему следует быть последовательным в своей игре, чтобы вновь оказаться в Европе. Фёдор — отличный нападающий, он сможет заиграть в Европе», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что вторую часть сезона-2021/2022 Чалов провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды.

В текущем розыгрыше чемпионата России нападающий провёл 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов Франко Камоцци ещё теги

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