Камоцци: «Чалов — отличный нападающий, он сможет заиграть в Европе»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

По мнению эксперта, 25-летний футболист обладает всеми необходимыми качествами для успешных выступлений в Европе, однако ему нужно обрести стабильность.

«Чалову нужна стабильность, ему следует быть последовательным в своей игре, чтобы вновь оказаться в Европе. Фёдор — отличный нападающий, он сможет заиграть в Европе», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что вторую часть сезона-2021/2022 Чалов провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды.

В текущем розыгрыше чемпионата России нападающий провёл 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.