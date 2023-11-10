Пресс-служба воронежского «Факела» показала состояние газона Центрального стадиона профсоюзов. Завтра днём на нём «огнеопасные» примут «армейцев» Москвы, игра стартует в 14:00.

В клубе отметили, что применили новое противоливнёвое покрытие. А ещё сегодня специалисты проведут кошение травы, прикатку поля, а также нанесут разметку технических зон.

Напомним, что в прошлом домашнем матче состояние газона поля «Факела» оставляло желать лучшего. В игре со «Спартаком» газон был мягкий и мокрый из-за обильных осадков в региональном центре Воронежской области за две недели до игры. Обсуждался даже возможный перенос грядущего матча с ЦСКА в другой город, однако агрономам удалось привести поле в порядок.