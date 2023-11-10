Геркус назвал фаворита в матче «Зенит» - «Краснодар»

В центральном матче 15-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле примет «Краснодар». Об этом поединке поделился мнением экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус.

«Зенит» - больше фаворит, чем «Краснодар». Новая команда с новым тренером бросает вызов. Будут ли осторожничать? Я бы осторожничал, надо поаккуратнее играть. Один мяч может все решить», - приводит слова Геркуса Metaratings.ru.

Поединок пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 11 ноября, начало – 19:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Зенит» отстает от «Краснодара» на два балла.