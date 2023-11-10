Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от турнирной интриги в РПЛ.

«Ход, набранный «Зенитом», даёт питерцам шанс в очной встрече с «Краснодаром» всё-таки добиться победы. Для этого есть все основания. С другой стороны «Краснодар» тоже ждёт сложная игра. Результат встречи «быков» с «Крыльями Советов» предопределил это противостояние, в том числе с психологической точки зрения», - сказал Бышовец.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в субботу, 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.