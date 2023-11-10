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Нигматуллин — про Абаскаля: «Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят»

10 Ноября 2023 • 14:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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12.11 19:30

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил перспективы главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, грядущей зимой 34-летний испанец покинет московский клуб. При этом Нигматуллин отметил, что «Спартаку» будет сложно отправить Абаскаля в отставку, так как придётся выплатить солидную неустойку.

«Я предполагаю, что Абаскаль покинет «Спартак» зимой. Закончились те времена, когда тренеры понимали, что команда не развивается, после матчей писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Гильермо Абаскаль ещё теги

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