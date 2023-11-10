Бывший российский футболист Алексей Игонин станет президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга. Об этом по своим информационным каналам докладывает инсайдер Иван Карпов.

На данный момент должность занимает Елена Илюхина, однако Карпов полагает, что она покинет пост на год раньше четырёхлетнего срока. В 2020 года Илюхину избрали на четыре года.

«Место Илюхиной с высокой долей вероятности займет генсек федерации — Игонин. Формально в рамках конференции ФФСПБ сегодня пройдут выборы президента и Алексей на них явный фаворит», - дополняет Карпов.

В бытность футболистом уроженец Питера Игонин выступал за «Зенит», одесский «Черноморец», раменский «Сатурн», махачкалинский «Анжи». В 2012 году он завершил профессиональную карьеру игрока.