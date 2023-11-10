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Месси отказался от 1 млрд долларов, Мбаппе переедет в АПЛ, а Миранчук вернётся в «Локомотив» – в главных слухах недели рубрика

10 Ноября 2023 • 14:01 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какой клуб предлагал Лионелю Месси 1 миллиард долларов, где может продолжить карьеру звёздный Килиан Мбаппе, и когда Алексей Миранчук будет иметь возможность снова примерить на себе футболку «Локомотива». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси отказался от 1 млрд долларов

В летнее трансферное окно Лионель Месси на правах свободного агента перебрался в «Интер Майами». При этом слухи активно связывали аргентинца с переездом в Саудовскую Аравию. На неделе появилась информация о том, что местный «Аль-Хиляль» предлагал Месси огромные деньги – контракт на 1 миллиард долларов. Впрочем, чемпион мира предпочёл отказаться от этого предложения в пользу клуба МЛС.

Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне в основном разочаровывает своих болельщиков, и в прессе уже активно ходят слухи о возможной отставке Эрика тен Хага с поста главного тренера. «Красные дьяволы» якобы уже прорабатывают кандидатов, и в их шорт-листе находится Зинедин Зидан. Француз уже больше двух лет находится без клубной прописки, однако убедить его принять проблемный «МЮ» прямо по ходу сезона будет непросто. Если переговоры и будут, то, скорее всего, речь пойдёт о следующем лете.

Мбаппе переедет в АПЛ

Главным героем трансферных слухов остаётся Килиан Мбаппе. На неделе в прессу просочилась информация о том, что «Реал» отказался от подписания француза, в частности из-за дороговизны сделки. При этом доносится версия о том, что мадридцы сами запустили этот слух, чтобы защитить свой имидж на случай неудачи в переговорах по Мбаппе. В общем, ситуация непростая.

В то же время появляются сообщения о том, что в 2024 году Мбаппе может оказаться в Английской премьер-лиге. Так, интерес к звёздному нападающему приписывают таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Челси». Какое же решение примет Килиан по своему будущему?

«Спартак» заменит Абаскаля другим иностранцем

Гильермо Абаскаль точно будет тренировать «Спартак» до наступления зимнего межсезонья. Но далеко не факт, что испанец останется в московском клубе на более долгий срок. Есть информация, что решение по Абаскалю в стане «красно-белых» будет приниматься именно ближайшей зимой. Если верить слухам, в случае отставки Гильермо «Спартак» пригласит на тренерский мостик другого иностранца.

Миранчук вернётся в «Локомотив»

Алексей Миранчук в этом сезоне получает мало игрового времени в «Аталанте». Учитывая ситуацию, российский полузащитник вполне может быть заинтересован в смене клубной прописки в зимнее трансферное окно. Поговаривают, что Миранчук может снова примерить на себе футболку «Локомотива». Московский клуб якобы может сделать предложение по аренде своего воспитанника у «Аталанты».

Слухи собирал Александр Тихий.

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