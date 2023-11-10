Петржела: «Зенит» не вышел бы из группы в Лиге чемпионов»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела предположил, как бы выступили подопечные Сергея Семака в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

«Уверен, «Зенит» не играл бы в 1/4 финала в этом сезоне. Если вспомнить последние выступления «Зенита», то они были провальными. Они не вышли бы из группы, если бы участвовали», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские клубы отстранены от еврокубков решением УЕФА.

В текущем сезоне Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. В ближайший уик-энд команды проведут очную встречу на «Газпром Арене».