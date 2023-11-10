Орещук рассказал, почему бразильцев «Зенита» не вызывают в национальную сборную

Функционер и футбольный агент Роман Орещук порассуждал о том, почему в сборную Бразилии не вызывают бразильских игроков питерского «Зенита».

«Уровень сопротивления иной. В Бразилии смотрят на чемпионат же. Когда Халк приезжал, это был чемпионат определённого уровня, клуб играл в Лиге Европы и Лиге чемпионов. А так кого звать?», - говорит Орещук Legalbet.

Эксперт пояснил, что максимум Клаудиньо мог бы попасть в расширенный список «пентакампеоне» из сегодняшнего состава, а Маркус Вендел не показывает уровня прошлых лет.

Напомним, что «Зенит» сейчас переживает подъём и идёт на втором месте в чемпионате России, отставая от «Краснодара» до очного матча 15 тура лишь на два пункта.

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