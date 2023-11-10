Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Семак в «Спартаке» не добился бы успеха»

10 Ноября 2023 • 13:53 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1 1.62 X 4.30 2 5.40
11.11 19:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, сумел бы наставник петербургской команды Сергей Семак добиться результата в «Спартаке».

Чешский специалист считает, что Семак не смог бы завоевать с «красно-белыми» даже медали. А главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, напротив, привёл бы «Зенит» к чемпионскому титулу.

«Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха — не было бы ни чемпионств, ни медалей. Нужно много денег и влияние», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на восемь очков. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут завтра, 11 ноября, против «Краснодара».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Властимил Петржела Гильермо Абаскаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Ноября
14:39
Радченко: «Краснодар» в Петербурге устроит ничья»
14:36
​Семшов не считает матч «Зенит» - «Краснодар» определяющим в чемпионской гонке
14:27
Сергеев – лучший игрок «Зенита» в октябре
13:55
Орещук рассказал, почему бразильцев «Зенита» не вызывают в национальную сборную
11:52
Синицын: Я не жду открытой игры от «Зенита» и «Краснодара»
11:00
Эракович: «Видич — выдающийся игрок, мне до него ещё расти и расти»
10:43
Защитник «Краснодара» Кайо не сыграет в текущем году
10:25
Кассьерра: «У меня была возможность оказаться в серьёзном европейском клубе, но я хотел выступать за «Зенит» 1
10:09
Цаллагов: «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»? Кто откажется от качественных футболистов?»
10:01
Луческу рассказал, когда последний раз посещал игру «Зенита»
09:35
​За сколько можно попасть на стадион на центральный матч пятнадцатого тура РПЛ
09:32
Луческу: «Жирков перенёс навыки из хоккея»
09:17
Луческу: «Я любил Дзюбу, Артём в любой ситуации оставался позитивным»
04:28
Игнатьев: «При всём уважении к «Краснодару» шансы «Зенита» выше» 1
04:13
​Кассьерра: «Это будет важный матч!»
03:34
​Кассьерра: «Сыграем агрессивно»
09 Ноября
23:48
Дьяков назвал аргументы в пользу победы «Зенита» над «Краснодаром»
22:40
Борис Игнатьев: «Зенит» навёрстывает упущенное, дыша в спину «Краснодару»
21:51
​Зенит – Краснодар: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 11 ноября 2023
21:48
Эракович: Ивича считают одним из сильнейших тренеров Сербии
20:20
Дуглас Сантос: «Быть капитаном «Зенита» - довольно лёгкая задача»
20:06
Булыкин объяснил, почему «Зенит» предпочитает иностранцев
19:53
Пономарёв: «Зенит» перебегает «Краснодар» и добьётся результата
19:43
Гладилин назвал фаворита матча «Зенит» - «Краснодар»
19:30
Сёмин сравнил Кассьерру и Кордобу перед очным матчем
18:24
​Сёмин рассказал, в чём «Краснодар» превосходит «Зенит»
17:46
​Бышовец поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Краснодар»
17:20
Кордоба в шестой раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре»
17:14
Агент Чистякова: Он хочет доказать, что может играть в составе «Зенита»
15:59
Агент: «Клаудиньо не думает об уходе из «Зенита»
15:43
«Ювентусу» интересен Сперцян
15:33
​Медведев не считает, что «Зенит» перенёс кризис
15:27
​Глава правления «Зенита» высказался об игре с «Краснодаром»
15:11
Жоаозиньо: «В случае победы над «Зенитом» у «Краснодара» будет больше шансов стать чемпионом»
14:48
​В «Зените» надеются, что Марио Фернандес сыграет в 2023 году
14:24
Сёмин: «С турнирной точки зрения «Краснодар» и «Зенит» встречаются в идеальный момент»
13:25
Пономарёв: «Ростов» может «сгореть» в матче со «Спартаком», а «Зенит» выиграет у «Краснодара»
13:15
Горшков: «Наверное, «Краснодар» сильнее «Зенита»
12:01
Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит»
11:48
Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Краснодаром»: «Мы играем дома — в этом наше небольшое преимущество»
11:31
Тренер «Зенита» рассказал о конфликте с Дзюбой
11:16
Тренер «Зенита»: «Малком говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего»
10:57
Тренер «Зенита»: «Если бы голова Вендела была занята только футболом, то он бы играл в «Реале»
10:26
Тренер «Зенита» рассказал о том, какие ошибки совершает защитник Ренан
09:51
Тренер «Зенита» ответил Мостовому на критику: «Уберите всех легионеров из «Манчестер Сити», из «Барселоны», «Реала» — что с ними будет?»
09:18
Погребняк: «Краснодар» — конкурент в борьбе за титул»
00:03
​Деменко верит в победу «Краснодара» над «Зенитом»
08 Ноября
21:43
Бояринцев: «Краснодар» заслуженно идёт на первом месте»
21:20
Деменко уверен, что «Краснодар» не потеряет лидерство в РПЛ после матча с «Зенитом» 1
17:31
Силкин: «Краснодар» — это тренерская команда»
17:08
Кади: «Краснодар» старается побеждать ради Галицкого
16:20
Сенников: «В РПЛ после 15 туров будет лидировать «Зенит»
15:37
Камоцци назвал Сергеева сильнейшим российским нападающим
15:00
Мостовой: «Думаю, что «Зенит» станет чемпионом»
14:43
Отец игрока «Краснодара» Кокшарова: «Не рассматриваем вариант ухода или аренды»
14:25
Отец игрока «Краснодара» Кокшарова поддержал решение Ивича давать футболисту мало игрового времени
13:52
Игрок «Краснодара» Кади: «Ещё очень рано говорить о чемпионстве»
13:05
Гладилин: «Спартак» и «Зенит» - самые укомплектованные команды в РПЛ»
12:12
Аршавин: Футболистов уровня Малкома и Кузяева в «Зените» не появилось
11:57
Игрок «Краснодара» Батчи может перейти в «Галатасарай»
11:41
Агент: «Пока мы не можем сказать, сыграет ли Кайо в этом году или нет»
11:26
Агент: «Если Ренан хорошо себя проявит в олимпийской сборной Бразилии, то будет вызван и в главную»
09:47
Кади назвал «Ростов» самым принципиальным соперником «Краснодара»
07 Ноября
22:35
​Самсонов: «Зенит» обыграет «Краснодар»
17:04
Данни верит, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и выйдет на первое место в РПЛ
16:41
«Сергеев занимает место Дзюбы» — Боярский
16:07
Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Мы не зависим от «Зенита», нам нужно сфокусироваться только на себе»
15:35
Представитель Кайо рассказал о состоянии игрока «Краснодара»
14:14
Желудков: «Кассьерра сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата России в этом сезоне»
14:02
Кайо вернулся в Россию
12:34
В «Зените» рассказали, когда ждут возвращения Марио Фернандеса на поле
11:19
Зенит – Краснодар: рискованный прогноз и ставка на матч 11 ноября 2023 года Премьер-лиги России
09:40
​«Матч ТВ» покажет три матча чемпионата России в ближайшие выходные
06 Ноября
19:27
Кечинов: Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то всё станет понятно 1
17:10
Дркушич заявил, что «Краснодар» может прервать чемпионскую серию «Зенита»
16:45
Погребняк: Мне кажется, порой «Зениту» скучновато играть в чемпионате
16:18
Мостовой – о матче «Зенит» - «Краснодар»: Эта игра не будет определяющим в борьбе за чемпионство
16:05
Тарханов сомневается, что «Краснодар» станет чемпионом
15:25
Глушаков: «У «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит»
14:40
Сёмин: «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту»
14:17
Синицын: «Краснодар» никогда не боялся «Зенит»
13:12
Кордоба: «Сколько я забью «Зениту»? Это вообще не важно, главное, чтобы «Краснодар» выиграл»
09:26
Семак — о матче с «Краснодаром»: «Гораздо важнее, кто уйдёт на первом месте на зимнюю паузу»
05 Ноября
19:44
Абаев отметил преимущество «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ
19:36
Боков считает, что «Краснодар» будет лидировать в РПЛ до зимней паузы
17:59
Гранат: Матч «Зенита» и «Краснодара» не станет определяющим в борьбе за титул
17:59
Олусегун прокомментировал борьбу с «Зенитом» за лидерство в турнирной таблице РПЛ
17:44
Гранат считает, что «Зенит» уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ
17:30
Синицын: «Очная встреча «Краснодара» и «Зенита» всё расставит по своим местам»
17:20
Синицын — о «Зените»: «Не сказать, что они с какой-то лёгкостью набирают очки»
16:20
Кордоба забил в четырёх из пяти последних туров РПЛ
16:01
Агент Васильева: «Дима не готов рассматривать другие команды, кроме «Зенита»
15:12
Агент Васильева надеется, что хавбек «Зенита» до конца года вернётся в общую группу
11:54
Агент Нестора: «Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам»
04 Ноября
22:21
Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»
21:41
Погребняк: «Всё решится в Санкт-Петербурге 11 ноября»
01 Ноября
13:06
Защитник «Зенита» Чистяков: Меня совсем не удивило первое место «Краснодара»
30 Октября
16:00
Балахнин: Матч против «Зенита» многое покажет в отношении чемпионских амбиций «Краснодара»
25 Октября
15:29
Игрок «Зенита» Чистяков назвал битвой года предстоящий матч с «Краснодаром»
24 Октября
18:37
Бышовец: «Зенит» будет иметь преимущество над «Краснодаром»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
2.02 3.70 3.75
Видео
11.11.23 в 14:00
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.55 3.50 2.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
14:39 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Краснодар» в Петербурге устроит ничья»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Бабич поучаствовал в экскурсии по стадиону «Спартака» вместе с болельщиками фото
14:36 · Россия. Премьер-лига
​Семшов не считает матч «Зенит» - «Краснодар» определяющим в чемпионской гонке
14:27 · Россия. Премьер-лига
Сергеев – лучший игрок «Зенита» в октябре официально
14:25 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Чалов — отличный нападающий, он сможет заиграть в Европе»
14:19 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» показали состояние газона домашней арены фото
14:15 · Россия. Премьер-лига
Геркус назвал фаворита в матче «Зенит» - «Краснодар»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин — про Абаскаля: «Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Игонин возглавит Федерацию футбола Санкт-Петербурга слухи
13:56 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» не вышел бы из группы в Лиге чемпионов»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Орещук рассказал, почему бразильцев «Зенита» не вызывают в национальную сборную
13:53 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Семак в «Спартаке» не добился бы успеха»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Джанашия: «Россия вернётся на международную арену максимум через год»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Урала» объяснил спад команды простым отсутствием удачи 1
13:42 · Россия. Премьер-лига
В «Ювентусе» отреагировали на новость о Сперцяне
Все новости
Рекомендуем