Петржела: «Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Семак в «Спартаке» не добился бы успеха»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, сумел бы наставник петербургской команды Сергей Семак добиться результата в «Спартаке».

Чешский специалист считает, что Семак не смог бы завоевать с «красно-белыми» даже медали. А главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, напротив, привёл бы «Зенит» к чемпионскому титулу.

«Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха — не было бы ни чемпионств, ни медалей. Нужно много денег и влияние», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на восемь очков. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут завтра, 11 ноября, против «Краснодара».