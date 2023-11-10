Джанашия: «Россия вернётся на международную арену максимум через год»

Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия считает, что в ближайшем будущем российские сборные и клубы вернутся в международные соревнования под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Со временем всё вернётся, Россия должна быть готова. Надо ворваться - всех там рвать. Как скоро Россия вернётся? Полгода. Максимум - год. Это же спорт! При чём тут политика?» - рассказал Джанашия в беседе с журналистом «Чемпионата».

Россия отстранена от участия в турнирах из-за политической ситуации в мире. В связи с этим Российский футбольный союз рассматривал вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.