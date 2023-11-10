В «Ювентусе» отреагировали на новость о Сперцяне

Пресс-служба туринского «Ювентуса» не стала комментировать новость об интересе к полузащитнику Эдуарду Сперцяну, выступающему в чемпионате России за «Краснодар».

«Ювентус» следит за Сперцяном? Не комментируем трансферные слухи», - ответил представитель «старой синьоры» журналистам «Чемпионата».

Эдуард является воспитанником академии краснодарского клуба. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 14 поединках Премьер-лиги, записав себе в актив четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

Контракт 23-летнего игрока с «быками» рассчитан до лета 2026 года, его трансферный ценник – 16 миллионов евро.