Байрамян: «Карпин не готовит нас к «Спартаку» каким-то особым образом»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от матча 15-го РПЛ против «Спартака».

По словам Байрамяна, наставник южан Валерий Карпин не настраивает своих подопечных на противостояние с московской командой особым образом.

«Думаем о предстоящей встрече. «Спартак» есть «Спартак», настраиваться на него не надо. Карпин не готовит нас каким-то особым образом», — цитирует Байрамяна «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 12 ноября в Москве. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по местному времени. Отметим, что на данный момент «красно-белые» опережают южан в турнирной таблице РПЛ на четыре очка.