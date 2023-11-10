Экс-тренер сборной России: Победа «Зенита» над «Краснодаром» не гарантирует питерцам чемпионство

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Символично, что лидеры встретятся на экваторе. Интересно их свёл календарь. У кого больше шансов на победу? Ни у кого, шансы равны. Итог этой встречи проведёт некоторую психологическую черту. Победа вселит огромную уверенность. Честно говоря, мне не очень приятно от того, что в основном на поле будут иностранцы. Что в «Краснодаре», что в «Зените». Я думаю, что победа «Зенита» не гарантирует клубу победу в чемпионате. Самое интересное начнётся весной», - сказал Балахнин.

Матч пройдет на «Газпром Арене» 11 ноября, начало – 19:30 мск.