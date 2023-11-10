Лунёв прокомментировал свою травму

Российской голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв вчера не смог доиграть домашний матч Лиги Европы против бывшего клуба – «Байера». Россиянин покинул поле ближе к концу второго тайма.

Спустя некоторое время после матча Андрей прокомментировал своё повреждение и текущее состояние.

«Степени серьёзности травмы я пока не знаю. Надеюсь, к следующим играм восстановлюсь. И за сборную еще рассчитываю сыграть, конечно», - говорит голкипер Sport24.

Напомним, что в этом сезоне Лунёв – бесспорно основной голкипер «Карабаха». Перешёл он в этот азербайджанский клуб минувшим летом в статусе свободного агента. Всего на счету Андрея в этом сезоне 9 сыгранных официальных матчей и 9 пропущенных в них мячей, в пяти играх он сохранил ворота своей команды «сухими».

«Уже не первый раз получаю травму после вызова в сборную. Можно сказать, привык», - добавил Лунёв.

Известны подробности травмы Лунёва