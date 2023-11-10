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Эракович назвал главных сербских звёзд футбола

10 Ноября 2023 • 13:21 Комментировать

Защитник питерского «Зенита» Страхинья Эракович назвал сербских футболистов, которые являются для него главными национальными звёздами футбола.

«Это Драган Джаич и Драган Стойкович - они играли тогда, когда меня на свете не было. Из тех, кто уже на моей памяти – Бранислав Иванович и Неманья Видич, а также Деян Станкович», - делится серб для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Страхинья рассказал об отношении к Неманье Видичу – бывшему игроку сербской национальной команды и «Манчестер Юнайтед».

Также молодой серб поблагодарил Деяна Станковича за вклад в его карьеру – он играл под руководством Деяна в белградской «Црвене Звезде».

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Евро-Футбол.Ру,
Неманья Видич Деян Станкович Бранислав Иванович Драган Стойкович Страхинья Эракович Драган Джаич ещё теги
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