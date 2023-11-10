Джанашия: «Дзюба тащит «Локомотив»

Экс-игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о роли в команде центрального нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба тащит «Локомотив» и тащил весной. Так и должно быть, что нападающий ведёт команду за собой. Для этого он и есть - это его работа. Дзюба - хороший игрок», - приводит слова Джанашии «Чемпионат».

Трудовое соглашение 35-летнего нападающего с «железнодорожниками» рассчитано до середины следующего года. В текущем сезоне Дзюба принял участие в 16 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

После 14 туров «Локо» занимает седьмое место в РПЛ.