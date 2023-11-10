Жоаозиньо: «Буду рад, если «Краснодар» станет чемпионом»

Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо высказался касательно чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В «Краснодаре» сейчас хорошая команда. Игроки стараются, у них отличный тренер. Надеюсь, что они удержат преимущество до конца сезона. Буду рад, если «Краснодар» станет чемпионом!» - передает слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

В грядущий уик-энд состоится поединок между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19:30 мск. В преддверии этого матча краснодарцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая подопечных Сергея Семака на два балла.