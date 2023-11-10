Эракович: «Станкович буквально сделал мою карьеру»

Молодой защитник питерского «Зенита» и сборной Сербии Страхинья Эракович высказался о Деяне Станковиче – легенде сербского футбола. И признался, что бывший югославский и сербский футболист, а ныне тренер сыграл в его карьере огромную роль.

«Он, можно сказать, буквально сделал меня. Чего только стоит его терпеливое и мудрое отношение к моим ошибкам в «Црвене Звезде». Был случай, когда я ошибся в самом начале матча с «Партизаном» и это привело к голу, но он дал мне доиграть», - вспоминает Эракович для «Матч ТВ», добавив, что по сей день очень благодарен Деяну за всё.

Станкович начал тренерскую карьеру почти 10 лет назад – в 2014 году. Сначала работал в «Удинезе» и «Интере» ассистентом. В 2019 году самостоятельно возглавил «Црвену Звезду», с 2022 по 2023 годы работал у руля «Сампдории», а ныне является наставником «Ференцвароша».