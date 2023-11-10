Нигматуллин: «Сафонов сильнее Акинфеева»

Экс-вратарь национальной сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин выбрал лучшего между Игорем Акинфеевым (ЦСКА) и Матвеем Сафоновым («Краснодар»).

«Сейчас Сафонов для меня выглядит сильнее Акинфеева. Матвей в силу возраста и нахождения на пике формы и карьеры является более предпочтительным вариантом для меня», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Акинфеев провел 11 матчей, в которых пропустил 15 мячей. Сафонов поучаствовал в 14 поединках и пропустил девять голов.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, а ЦСКА идет на третьем месте.