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Агент Дивеева: «Игорь точно отправится на зимние сборы с ЦСКА»

10 Ноября 2023 • 13:03 Комментировать
ЦСКА Москва
3:2
Пари НН

Олег Ерёмин, представитель защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении футболиста от травмы.

«Восстановление идет хорошо, все по плану. Игорь точно отправится на зимние сборы с ЦСКА. Вопрос только – на первый или же на второй сбор», – приводит слова агента «РБ Спорт». Также Ерёмин отметил, что защитник сборной России постоянно находится на связи с командой и переживает за её результаты.

Напомним, что Дивеев не выходил на поле с матча за Суперкубок России против «Зенита». В перерыве встречи Игорь получил травму голеностопа.

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