Агент Дивеева: «Игорь точно отправится на зимние сборы с ЦСКА»

Олег Ерёмин, представитель защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении футболиста от травмы.

«Восстановление идет хорошо, все по плану. Игорь точно отправится на зимние сборы с ЦСКА. Вопрос только – на первый или же на второй сбор», – приводит слова агента «РБ Спорт». Также Ерёмин отметил, что защитник сборной России постоянно находится на связи с командой и переживает за её результаты.

Напомним, что Дивеев не выходил на поле с матча за Суперкубок России против «Зенита». В перерыве встречи Игорь получил травму голеностопа.