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Булыкин дал прогноз на матч «Локомотив» - «Ахмат»

10 Ноября 2023 • 12:56 Комментировать

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что думает о предстоящей встрече московского «Локомотива» с грозненским «Ахматом» в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

«Фаворит матча «Локомотив» и должен выигрывать, если хотят бороться за медали. Если не выиграют, то будут в середине таблицы, что не очень хорошо для клуба. Счёт будет 2:1 в пользу «Локомотива», - передает слова Дмитрия Metaratings.ru.

«Железнодорожники» сыграют с «Ахматом» на домашнем стадионе «РЖД Арена» в субботу, 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим матчем москвичи занимают седьмое место в турнирной таблице, а грозненцы – 14-е.

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Евро-Футбол.Ру,
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