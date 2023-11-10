Канчельскис сделал прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о центральном матче 15-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

«Эта игра очень важна для двух клубов. «Зенит» не упустит свой шанс и добьётся положительного результата. Будет много голов. Ничьей не будет. Три-четыре гола там должны быть», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Матч «Зенит» - «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают второе место, отставая от «быков» на два очка.